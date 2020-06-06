  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

At arabalı 4 kadın hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı

Avcılar’da at arabalı 4 kadın hırsızlık şüphelileri inşaat kalıplarını çalıp kaçarken polise yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:54:40 -
At arabalı 4 kadın hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı

Avcılar’da at arabalı 4 kadın hırsızlık şüphelileri inşaat kalıplarını çalıp kaçarken polise yakalandı. 4 kadın hırsızın emniyetteki işlemleri devam ederken yaşanan hırsızlık anları bir cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi.


Olay, Merkez Mahallesi’nde sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, at arabasıyla cadde üzerindeki araziye gelen 4 kadın hırsızlık şüphelisi M.K., S.B., B.Y.,ve Ö.Y. boş alanda gözlerine kestirdikleri inşaat kalıbı malzemelerini at arabasına yüklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri çevrede geniş bir çalışma başlattı. Denizköşkler Caddesi üzerinde polisin durdurduğu 4 kadın hırsızlık şüphelileri çaldıkları malzemelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Hırsızlık anları cep telefonu kamerasında


Yaşanan hırsızlık anları ise cep telefonu kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisi kadınların araziden aldıkları kalıpları birer birer at arabasına taşımaları yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı