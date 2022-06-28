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Ekonomi Asya'da Merkez Bankaları kurlardaki düşüşü frenlemek için bunu yaptı!
Ekonomi

Asya'da Merkez Bankaları kurlardaki düşüşü frenlemek için bunu yaptı!

Yıllardır döviz rezervleri inşa eden Asya Merkez Bankaları para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybını frenlemek amacıyla rezerv eritiyor

Yeniakit Publisher
2022-06-28 14:23:00 -
Asya'da Merkez Bankaları kurlardaki düşüşü frenlemek için bunu yaptı!

Geçen hafta açıklanan verilere göre Tayland'ın Döviz rezervleri 17 Haziran itibariyle 221.4 milyar dolara geriledi. Bu, 2 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesi oldu. Endonezya'da aylık olarak açıklanan rakamlar, rezervlerin Kasım 2020'den beri en düşük seviyede olduğunu gösteriyor. Güney Kore ve Hindistan'da rezervler bir yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine inerken Malezya'da da 2015'ten beri en büyük gerileme kaydedildi.

1997'deki Asya krizinden ders çıkaran Merkez Bankaları sert dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde para birimlerini desteklemek için dolar biriktirmeye başlamıştı.

Bu sene 'şahin' ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına başlaması bu trendi tersine dönmesine neden oldu. Tayland ve Endonezya, para birimlerindeki volatiliteyi düşürme taahhüdünde bulundu. Filipinler Merkez Bankası peso'nun değerini piyasanın belirmesine izin verirken sadece volatilite dönemlerinde müdahale etti.

Para birimleri uzun yılların en düşük seviyelerinde

Yüksek getirili gelişen Asya ülkelerindeki rahatlama kısa süreli olabilir. Goldman Sachs'e göre bu ülkelerin dış finansmanındaki kötüleşme ve Fed'in faiz artışlarının neden olduğu risk iştahındaki azalma devam edebilir. Fed'in Temmuz ayında da 75 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Bölgesel para birimleri uzun yılların en düşük seviyelerinde seyrediyor. Filipin pesosu Pazartesi günü 2005'ten beri en düşük seviyeye gerilerken Hint rupisi geçen hafta rekor düşük seviyeye indi.

HSBC Holdings Asya Ekonomisti Frederic Neumann Asya Merkez Bankalarının 'rüzgara karşı durmak için' döviz piyasalarında ayarlamalar yaptığını belirterek "Bu trendin tersine dönmesi için dolar gerilemeli. Bu da, Fed'in sıkılaşma döngüsünü sonlandıracağına dair yatırımcıyı ikna ettiğinde olabilir" değerlendirmesini yaptı.

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