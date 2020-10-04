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Dünya Asya ülkesinde korkunç bilanço! Onlarca sivil hayatını kaybetti
Dünya

Asya ülkesinde korkunç bilanço! Onlarca sivil hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Afganistan'da son iki haftada Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırılarda 69 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:31:00 -
Asya ülkesinde korkunç bilanço! Onlarca sivil hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Afganistan'da akan sivil kanı durmuyor. Ülkede Taliban militanlarınca son 2 haftada gerçekleştirilen saldırılarda 69 sivilin hayatını kaybettiği, 141 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Yüzlerce saldırı gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ülke genelinde Taliban militanlarınca gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Taliban militanlarınca son iki haftada ülke genelinde 650 silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildiğini belirten Aryen, söz konusu saldırılarda 69 sivilin hayatını kaybettiğini, 141 sivilin de yaralandığını belirtti.

En az 15 ölü, 50 yaralı

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmazken, ülkede en son dün gerçekleştirilen saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin Gani Hil ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en 50 kişinin de yaralandığı açıklanırken, saldırıyı üstlenenin olmadığı belirtilmişti.

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