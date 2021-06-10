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Asya ülkesinde feci olay! Fabrikaya uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Asya ülkesinde feci olay! Fabrikaya uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Asya ülkesinde feci olay! Fabrikaya uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Asya ülkesi Myanmar'da fabrika üstüne uçak düştü. Olayda 13 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 08:13:00 -
Asya ülkesinde feci olay! Fabrikaya uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Mandalay İtfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bildirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Kazanın nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.

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