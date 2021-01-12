  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Asya ülkesinde ağızları açık bırakan olay: Kıyıya vurdu! Tam 11 metre büyüklüğünde...
Dünya

Asya ülkesinde ağızları açık bırakan olay: Kıyıya vurdu! Tam 11 metre büyüklüğünde...

Asya ülkesi Tayland'da kıyıya vuran 11 metrelik balina görenlerin ağzını açık bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:20:00 -
Asya ülkesinde ağızları açık bırakan olay: Kıyıya vurdu! Tam 11 metre büyüklüğünde...

Tayland’da 11,3 metrelik Bryde balinası kıyıya vurdu.

Tayland’da Koh Samui'deki Choeng Mon sahilinde Pazar günü kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta kayaların üzerinde bir balina bulundu. İlk incelemeler sonucunda “Bryde balinası” olduğu belirlenen balinanın 11,3 metre uzunluğunda, bir ton ağırlığı olduğu tespit edildi.

Koh Samui Balıkçılık Bürosu Şefi Chaowalit Phetnoy, cinsiyeti henüz belirlenmeyen balinanın kuzeydoğudan gelen dalgalarla karaya vurmuş olabileceğini söyledi. Deniz Kaynakları Geliştirme ve Araştırma Merkezi'nden uzmanların bu hafta içerisinde balinayı incelemek ve nasıl öldüğünü belirlemek için geleceklerini belirten Phetnoy, Bryde balinalarının düşük popülasyona ve sınırlı menzile sahip olması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu da vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı
Dünya

ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardığı Küba'yı yeniden list..
Azerbaycan acı haberi duyurdu
Dünya

Azerbaycan acı haberi duyurdu

Dağlık Karabağ'daki savaşı kazanan Azerbaycan, Ermenistan ile yürütülen savaşta 2 bin 823 olan şehit sayısının 2 bin 841’e yükseldiğini duyu..
Savunma Sanayii'ne kritik operasyon! Gözaltılar var
Gündem

Savunma Sanayii'ne kritik operasyon! Gözaltılar var

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla savunma sanayii sektöründe yasadışı i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay