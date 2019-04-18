Asya ülkesinde 6 büyüklüğünde deprem Doğu Asya ülkesi Tayvan'ın doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 10 km altında olduğu belirtildi.

Tayvan'ın doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Hualian'ın 13 kilometre kuzeydoğusu olan 6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Diğer yandan Tayvan Merkezi Hava Bürosu, depremin büyüklüğünün 6,1 olduğunu bildirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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