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Asya ülkesi depremle sallandı

Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09 Haziran 2019 Pazar 16:04
Asya ülkesi depremle sallandı

Endonezya'nın Cava Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Cava eyaletine bağlı Cilacap bölgesinin 107 kilometre güneyinde olan depremin, yerin 64 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami alarmı verilmedi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:04
  1. Endonezya
  2. Cava Adası
  3. deprem
  4. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG)

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