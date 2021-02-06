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Dünya Asya ülkeleri arasında gece yarısı tehlikeli gerilim! Savaş gemileri bölgede
Dünya

Asya ülkeleri arasında gece yarısı tehlikeli gerilim! Savaş gemileri bölgede

Doğu Çin Denizi, gece saatlerinde Çin-Japonya gerilimine sahne oldu. Çin'e ait gemiler, Japonya kara sularını ihlal etti. İhlalin ardından Japon savaş gemileri bölgeye gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 07:25:00 -
Asya ülkeleri arasında gece yarısı tehlikeli gerilim! Savaş gemileri bölgede

Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa eyaletindeki Naha'da bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler kara sularını ihlal etti.

Çin sahil güvenliğine ait iki gemi yerel saatle 04.45 sularında Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdi.

Gemiler, Minamikojima Adası'nın yaklaşık 22 kilometre güneyinde yerel saatle 04.52 civarında avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştı. Bölgeye Japon fırkateynleri sevk edildi.

Kyodo ajansına göre, Çin'e ait iki diğer gemi de Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına yakın mesafede seyretti.

3 Kasım 2020 seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile 12 Kasım'da telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.

Suga, sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Biden'a "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." dediğini aktarmıştı.

Ocak sonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına konuşan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo da "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık." ifadesini kullanmıştı.

Kişi, Senkaku Adaları'nın, "Japonya'ya silahlı saldırı olması halinde ABD'nin koruması şartını içeren" ABD-Japonya ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini duyurmuştu.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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