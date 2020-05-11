Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler

KUALA LUMPUR (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederken, tedbirler kademeli olarak hafifletiliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun (NHC) yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde 17 vaka tespit edildi. Ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 7, salgının merkez üssü Hubey eyaletinde 5, Cilin’de 3, Liaoning ve Heylongciang eyaletlerinde 1’er vaka görüldü.



Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 82 bin 918 vaka görüldü, 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti. 78 bin 144 kişi iyileşirken, 141 kişinin tedavisi sürüyor.



Öte yandan Vuhan’da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından ilk vaka görülürken, vakanın çıktığı bölgedeki bir yerel yönetici görevden alındı.



Ülkede son günlerde 2’inci dalga endişesini tetikleyen günlük vaka artışları yaşanırken, başkent Pekin’de ise 82 bin ortaokul son sınıf öğrencisi yeniden okula başladı.



27 Nisan'da lise ve meslek okulu son sınıf öğrencileri Pekin ve Şanghay'da ders başı yapmıştı.



- Yeni Zelanda Kovid-19 tedbirlerini ikinci kategoriye düşürecek



Yeni Zelanda genelinde yaklaşık 195 bin kişiye yapılan testlerde virüs tespit edilen 1497 kişiden 1386’sının iyileştiği belirlendi. Toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, halen 90 aktif vakanın bulunduğu açıklandı.



Öte yandan nisan sonunda Kovid-19’a karşı verdikleri savaşı kazandıklarını söyleyen Başbakan Jacinda Ardern, yürüklükteki üçüncü seviye yasak ve kısıtlamaların 13 Mayıs’tan itibaren ikinci kategoriye düşürüleceğini açıkladı.



Ardern’in açıkladığı ikici kategoride, cenazelerin, düğünlerin ve toplantıların sosyal mesafe kurallarına uyularak daha fazla katılımla yapılmasının yanı sıra okulların 18 Mayıs, barların ise 21 Mayıs’ta açılmasına izin veriliyor.



Virüsün yayılmasına karşı 25 Mart-27 Nisan tarihleri arasında uygulanan olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı Yeni Zelanda’da virüsün kontrol altına alınmasını sağlanmıştı.



- Avustralya’da Kovid-19 yasakları hafifletilmeye başladı



Son 24 saate 43 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü Avustralya'da toplam vaka sayısı 6 bin 947'ye yükseldi.



Toplam 97 vakanın hayatını kaybettiği, virüs nedeniyle hastalanan 6 bin 163 kişinin de iyileştiği kaydedildi.



Öte yandan ülke genelinde Kovid-19 yasak ve kısıtlamalarının üç aşamada hafifletilmesini öngören plan Victoria, Yeni Güney Galler (NSW) ve Queensland eyaletleri dışındaki eyalet ve bölgelerde uygulamaya girdi.



Avustralyalıların hayatını normale döndürmeyi amaçlayan planın Victoria’da 13 Mayıs, Queensland ve NSW’de 15 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.



- Japonya'da aşı sinyali

Japonya’da Başbakan Abe Şinzo, Kovid-19 aşısının klinik testlerinin ülkesinde temmuz ayında başlayabileceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonunda konuşan Başbakan Abe, Tokyo Üniversitesi, Osaka Üniversitesi ve Ulusal Salgın Hastalıkları Enstitüsü dahil Japonya’nın bazı kurumlarında aşı geliştirilme çalışmalarının sürdüğünü, aşı programının en yakın zamanda sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Abe, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülke genelinde ilan edilen ve 31 Mayıs’a dek yürürlükte kalması planlanan olağanüstü hal şartlarının bazı eyaletlerde kaldırılabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 42 artarak 16 bin 601’e, ölü sayısı 15 artışla 661’e yükseldi.

Vakalar Tokyo’da 4 bin 883’e, Osaka 1744’e, Kanagawa’da 1176’ya, Hokkaido’da 966’ya, Saitama’da 964’e, Çiba’da 877’ye çıktı.

Öte yandan Bakanlık, ülke genelinde vakaların yaklaşık 3’te 1’inin yaşandığı Tokyo hastanelerinde virüslü hastalar için ayrılan yatak kapasitelerinin yüzde 90’ının dolduğunu açıkladı.

- Malezya'da "çocukları alışveriş merkezlerine getirmeyin" uyarısı



Kovid-19 vakaları Malezya'da bugün 70 artışla 6 bin 726'ya yükselirken vefat sayısı bir artarak 109 oldu.



88 vakanın tedavi edildiği ve toplam iyileşen vaka sayısının 5 bin 113'e çıktığı açıklandı.



Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, yeniden hizmete giren alışveriş merkezlerine ailecek seyahat edenleri uyararak, "Çocukların alışveriş merkezlerine getirilmemesi gerekir. Bu konuda henüz bir yasak olmamasına rağmen çocuklarınızın güvenliği için bu tür toplu mekanlara getirmeyin." dedi.

- Endonezya



Endonezya'da Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 233 artarak 14 bin 265’e ulaştığı ve ölü sayısının 18 artarak 991’e, iyileşenlerin sayısının da 183 artarak 2 bin 881’e yükseldiği açıklandı.

- Tayland internet üzerinden eğitime hazırlanıyor



Tayland'da son 24 saatte 6 kişiye virüs teşhisi konmasıyla birlikte toplam Kovid-19 vakaları 3 bin 15'e yükseldi.



Ülkede bugün virüs kaynaklı ölüm olmazken, şimdiye kadar 2 bin 796 vakanın tedavi edildiği açıklandı.



Öte yandan Eğitim Bakanlığı, çocukların sağlık güvenliğini korumak üzere bu yıl ve gelecek yıl ilkokullarda eğitimin internet üzerinden yapılacağını açıkladı.



Bakanlık Sözcüsü Rakana Tantawutho, internet üzerinden eğitimde ilk dönemin 1 Temmuz ile 13 Kasım, ikinci dönemin ise 1 Aralık ile gelecek yıl 10 Nisan arası yapılacağını belirtti.



- Filipinler'de vakalar 11 bini aştı



Filipinler'de toplam Kovid-19 vaka sayısı bugün 292 artışla 11 bin 86'ya yükselirken yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 726'ya çıktı.



Bugün iyileştiği açıklanan 75 vakayla toplam tedavi edilen kişi sayısı 1999 oldu.



Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye gelen herkesin zorunlu virüs testine tabi tutulacağını açıkladı.







