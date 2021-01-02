Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1097 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 476 bin 916’ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 253’e, iyileşenler de 439 bin 942’ye yükseldi.

Yetkililer, pazar gününden itibaren, Kovid-19'un mutasyon geçirmiş türünün görüldüğü ABD'den ülkeye gelen kişilere giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 684 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 515 bin 184’e çıktı.

Son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 7 bin 599'a yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 18’i yurt dışı kaynaklı, 33 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yeni vakaların 6'sının ülkede kalıcı ikamet eden yabancılar ve 9'unun çalışma izniyle bulunan işçiler olduğu belirtildi.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 662 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 459 kişi iyileşti.

Yetkililer, pazartesi itibarıyla son 14 gün içinde Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni haline rastlanılan Güney Afrika'ya seyahat etmiş kişilere yönelik ülkeye girişi yasağı getirildiğini duyurdu.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 8 bin 924'e çıktı.

Son 24 saatte virüs 1 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı sayısı 150'ye çıktı. Kentte virüs bulaşan 7 bin 968 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 216 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 7 bin 379'a, can kaybı sayısı 63'e çıktı, bugüne dek virüs bulaşan 4 bin 299 kişi iyileşti.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, artışa geçen vaka sayılarının ardından 4-7 Ocak'ta kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 6 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 808'e ulaştı.

Ülkede virüse yakalanan 686 kişi sağlığına kavuştu.