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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:21:13 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1491 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 458 bin 44'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 36 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 911’e, iyileşenlerin sayısı 421 bin 86’ya yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1267 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 499 bin 560’a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 242'ye yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 58 bin 403 vaka görülürken, 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 265 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 109 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 79’a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı olmayan kentte, bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 129’a ulaştı, 6 bin 736 kişi de sağlığına kavuştu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 22’si yurt dışı kaynaklı, 34 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Toplam vaka sayısı 4 bin 331’e çıkarken, 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 24 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 763’e ulaştı, 625 kişi sağlığına kavuştu.

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