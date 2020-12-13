Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1085 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 449 bin 400'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 733'e, iyileşenlerin sayısı 418 bin 687'ye yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1355 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 490 bin 533'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 52'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 420 bin 896 kişi iyileşti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 320 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 197 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 95 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 542'ye çıktı.

Yurt içi kaynaklı vakalardan 41'inin bulaşma zincirinin kaynağı henüz tespit edilemediği bildirildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği kentte virüsten ölenlerin sayısı 116'ya ulaştı. Virüse yakalanan 6 bin 202 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 209'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 923 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 736'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 606 kişi sağlığına kavuştu.