Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1768 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 439 bin 834'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 554'e, iyileşenlerin sayısı 408 bin 634'e yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 58 bin 260'a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 158 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1666 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 477 bin 545'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 6 bin 838'e yükseldi.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 95 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 898'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenin olmadığı Hong Kong'da şimdiye kadar 112 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 567 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 86'ya çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 853 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 22 kişide Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 716'ya ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 574 kişi sağlığına kavuştu.