Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 934 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 436 bin 345’e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 63 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 509’a, iyileşenlerin sayısı da 399 bin 345’e yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 242’ye yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 145 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 252 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 473 bin 991’e çıktı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 772’ye yükseldi.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 112 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 702’ye çıktı.

Hong Kong’da son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 112’ye ulaştı.

Virüse yakalanan 5 bin 465 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 4 bin 53’e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 839 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 kişide Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 690’a ulaştı.