Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1803 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 378 bin 933'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 221'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 380 bin 729'a ulaştı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1320 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 407 bin 684'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 923'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 324 bin 145 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 15'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 899 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 3 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Bugüne dek 5 bin 324 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 89 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 3 bin 780 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar salgına yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 590 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 555’e ulaştı.