Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 32 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vaka sayısı 85 bin 255’e çıktı.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 456 kişi de iyileşti.



- Filipinler



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 257 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 279 bin 526'ya çıktı.



Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 830'a yükseldi.



Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 208 bin 790'a ulaştı.



- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 997'ye çıktı.



Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 103 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da, virüs tespit edilen 4 bin 696 kişi de iyileşti.



- Güney Kore



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 126 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 22 bin 783'e yükseldiği ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 19 bin 771 kişi iyileşti.



Son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplamda 377 kişi yaşamını yitirdi.



Güney Kore'de 14 Ağustos'tan bu yana günlük vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.



Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, Güney Kore ve Vietnam’ın yakın gelecekte iş seyahatlerini kolaylaştırmak için Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletmeyi planladığını duyurdu.



- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1541 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 345 bin 805'e ulaştı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 881'e yükseldi.



Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.



- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1’i yurt dışı irtibatlı 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.



Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 543'e yükseldi.



Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 57 bin 39 kişi de iyileşti.



Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.



- Pakistan



Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 752 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 304 bin 386'ya ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 408'e çıktığı ifade edildi.



Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 291 bin 683 olarak kayıtlara geçti.



- Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 Kovid-19 vakasına rastlandı.



Toplam vaka sayısının 3 bin 497 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 328 kişi iyileşti, 111 kişinin ise tedavisi sürüyor.



Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken bugüne kadar 58 kişi hayatını kaybetti.



Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.





