Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA/KUALA LUMPUR/CAKARTA/TOKYO (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22'si yurt dışı irtibatlı 30 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 8 yeni vaka Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 786'ya yükseldi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 79 bin 462 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 690 olarak açıklandı.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 69 yeni Kovid-19 vakası saptandı, 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 313’e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 3 bin 295 kişi iyileşirken, 66 kişi hayatını kaybetti, halen 32'sinin durumu kritik 857 hasta tedavi görüyor.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 85'i yurt içi kaynaklı 103 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 873'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 863 kişi iyileşti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmayan ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.

- Kuzey Kore

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore sınırında yer alan Kaesong şehrinde geçen ay ilan edilen karantina uygulamasını kaldırdı.

Kuzey Kore’nin, sınırlarını kapalı tutmaya devam edeceğini belirten Kim, ülkede son haftalarda şiddetli yağış ve selden zarar gören binlerce evi, yolu ve köprüyü yeniden inşa çalışmalarında Kovid-19 riski nedeniyle herhangi bir dış yardımı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Geçen ay ülkeye Kaesong üzerinden yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir kişinin Kovid-19 şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından şehirde olağanüstü hal ilan edilmiş ve binlerce kişi virüs endişesiyle karantinaya alınmıştı.

Kuzey Kore'de, şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken, ülkede binlerce kişinin virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu öne sürülüyor.

- Yeni Zelanda

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da 12 Ağustos'ta yurt içi kaynaklı vakaların artması üzerine yeniden uygulamaya konulan karantina tedbirlerinin 12 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Ülkede, 11 Ağustos'ta 102 gün aradan sonra ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanmıştı. Hükümet, cuma gecesine kadar ülkenin en büyük kenti Auckland'da 3. seviye sosyal mesafe tedbirlerinin, ülkenin geri kalanında ise 2. seviye tedbirlerin uygulanmasına karar vermişti.

Yeni kararla karantina tedbirlerin süresi iki haftaya uzatılmış oldu. Sürenin bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağına 21 Ağustos'ta karar verileceği kaydedildi.

3. seviye tedbirler kapsamında zorunlu işlerde çalışanlar dışındakiler işlerini evlerinden sürdürecek, vatandaşlar ev ve aile çevresi dışında sosyal temasta bulunamayacak, bar ve restoranlar kapatılacak, düğün ve cenaze gibi toplu etkinlikler yasaklanacak.

Öte yandan, ülkede son 24 saatte 13 yeni vaka tespit edildi.

Yeni Zelanda, vaka ve can kaybını sınırlı sayıda tutarak, salgını kontrol altına alabilen ender ülkelerden biri olmuştu. 4,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde, bugüne dek 1602 vaka görülürken, 22 kişi hayatını kaybetti, 1521 kişi ise iyileşti. Ülkede halen 49 hasta tedavi görüyor.

- Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 626 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 287 bin 300'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 153’e çıktığı ifade edildi.

Pakistan’da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 265 bin 215’e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 766 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı 271 bin 881'e, can kaybı 3 bin 591’e çıkarken, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 156 bin 623 kişi iyileşti.



- Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 17 yeni Kovid-19 vakası belirlendiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 376'ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 15'inin Hindistan'dan gelen ve karantina altına alınan Taylandlılar olduğu bildirildi.

Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 173 kişi iyileşti, 145 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 307 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 135 bin 123’e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 53 artışla 6 bin 21’e, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 60 artışla 89 bin 618’e çıktı.

Bugünkü Kovid-19 test sayısının 26 bin 18 olduğu ülkede, vakalar başkent Cakarta’da 28 bin 299, Doğu Cava’da 26 bin 779, Bali'de 3 bin 980 ve Açe’de 840’a ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 20 artarak toplam 9 bin 149'a yükseldi.

Bugün 7 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 8 bin 828'e, aktif vakalar ise 196'ya çıktı.

Kovid-19'dan toplam 125 kişinin vefat ettiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 83 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 4’ünün yurt dışı irtibatlı, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu belirtildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 55 bin 580’e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 50 bin 736 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 6 bin 216 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 153 bin 660’ya çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 442'ye yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 71 bin 405'e ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 79 bin 813 olarak kaydedildi.

Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulurken, bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlara karşılık veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

- Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1334 artarak 54 bin 649’a, ölü sayısı 3 artışla 1093’e yükseldi.

Son bir günde yeni 389 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 17 bin 69’a ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 6 bin 547’ye, Kanagawa’da 3 bin 637’ye, Aiçi’de 3 bin 593’e, Fukuoka’da 3 bin 484’e, Saitama’da 3 bin 99’a, Çiba’da 2 bin 341’e, Hyogo’da 1810’a, Hokkaido’da 1605’e, Okinawa’da 1510’a, Kyoto’da 1091’e çıktı.



