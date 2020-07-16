Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 733 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybının 2 bin 496'ya çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 196 bin 323'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 106 bin 963 olarak kaydedildi.

- Singapur'da vaka sayısı 47 bini aştı

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 248 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 4'ünün yurt dışı kaynaklı, 11'inin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur’da saptanan Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 126'ya yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 42 bin 988 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Tayland'da vaka sayısı 3 bin 236'ya çıktı

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve toplam vaka sayısının 3 bin 236'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve ABD'den dönen ve karantina altında olan kişiler olduğu belirtildi.

Son 55 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmeyen Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 95 kişi iyileşti, 83 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 61 bin 266'ya yükseldi

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 2 bin 498 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 61 bin 266'ya çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 29 kişi, bugüne kadar da 1643 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 21 bin 440'a ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 38 bin 183 olarak kaydedildi.

- Hong Kong’da 67 yeni vaka

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamada, kentte 67 yeni vaka tespit edildiği ve vakaların çoğunun yurt dışı kaynaklı olduğu aktarıldı.

Merkezin Bulaşıcı Hastalık Birimi Başkanı Chuang Shuk-kwan, son zamanlarda artan vakalara ilişkin, "Bunun bir zirve olduğunu söylemeyem. Daha fazla vakanın ortaya çıkma ihtimali var." ifadelerini kullandı.



Toplam vaka sayısının 1665’e yükseldiği kentte, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.



Hong Kong yerel hükümeti 13 Temmuz’da vakalarının artmasıyla önlemlerin sıkılaştırıldığını açıklamış, eğlence mekanları, güzellik ve spor salonlarının 7 gün kapatılacağını duyurmuştu.



Hükümet, bununla birlikte restoranların günlük azami yüzde 60 doluluk kapasitesiyle her masada en fazla 8 kişiye hizmet vereceğini, toplu ulaşım araçları, yaşlı bakım ve yemek sektörü çalışanlarına ise Kovid-19 testi yapılacağını belirtmişti. Toplu taşıma araçlarında maske takmak da zorunlu hale getirilmişti.

- Japonya'da vakalar 24 bini geçti

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 578 artışla 24 bin 325’e yükselirken, virüs kaynaklı ölüm olmadı.

Son bir günde yeni 286 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 8 bin 640’a ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 2 bin 192, Kanagawa’da 1874, Saitama’da 1599, Hokkaido’da 1323, Çiba’da 1215, Fukuoka’da 940, Hyogo’da 776 oldu.

Japonya’da şimdiye kadar Kovid-19 sebebiyle 998 kişi hayatını kaybetti.

- Endonezya’da 1574 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 1574 artarak 81 bin 668’e yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, ölenlerin sayısının 76 artışla 3 bin 873’e, iyileşenlerin sayısının ise 1295 artışla 40 bin 345’e ulaştığını aktardı.



Virüsün tespit edildiği bölge ve kent sayısının 461’e çıktığı ülkede, vakalar, başkent Cakarta’da 15 bin 636’ya, Doğu Cava’da 17 bin 574’e, Bali’de 2 bin 533’e ve Açe’de 140’a yükseldi.

- Malezya'da 3 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 3 artarak toplam 8 bin 737'ye çıktı.

Bugün 12 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 538, aktif vakalar ise 77 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 122 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 11 Haziran'dan bu yana virüs nedeniyle ölen olmadı.