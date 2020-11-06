Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 92 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 391 bin 809'a çıktı. Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 461'e yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 349 bin 974'e ulaştı.

- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1469 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 417 bin 475'e çıktı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 36'ya yükseldi. Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 335 bin 27 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 47'ye yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 949 kişi iyileşti.

- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 6 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı. Bugüne dek 5 bin 362 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 107 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 131 kişi iyileşti.

- Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar 3 bin 818 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar salgına yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 639 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.



- Tayvan



Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 573’e ulaştı.