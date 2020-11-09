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Ekonomi Asya borsaları yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:02:40 -
Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'de başkanlık seçimlerinin geride bırakılması küresel çapta risk iştahını artırırken, Çin'de beklentilerin üzerinde gelen dış ticaret verileri Asya tarafında pay piyasalarını destekledi.

Çin'de açıklanan verilere göre, dolar bazında ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 arttı. Ülkede yıllık bazda eylülde yüzde 4,7 artan Çin'in ihracatının ekimde yüzde 9,3 yükselmesi bekleniyordu. İthalattaki yıllık artış oranı da eylül ayında bulunduğu yüzde 13,2 seviyesinden ekimde yüzde 4,7'ye gerilerken, bu sonuçlarla Çin'in dış ticaret fazlası 58,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 artarak haftanın ilk işlem gününü 3.374 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 yükselerek günü 24.840 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 103,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 42.396 puanda, Hong Kong'da Hag Seng endeksi yüzde 1 primle 25.981 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.447 puanda seyrediyor.

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