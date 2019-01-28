Asya borsaları piyasaya nasıl başladı? Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde negatif seyretti.

Yenin dolar karşısında değerlenmesinin negatif etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,60 azalışla 20,649,00 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,18 kayıpla 2.596.98 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 2.177,30 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,84 azalışla 35.723,78 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,02 kayıpla 27.563,49 puanda seyrediyor. Analistler, ABD'de federal hükümetin geçici süreyle açılması ile bu hafta yoğun bir veri akışı olacağını belirtti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydetti.

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