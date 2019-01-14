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Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:00
Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Çin'de bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 4,4 ve ithalat yüzde 7,6 azaldı. Bu doğrultuda ülkenin dış ticaret fazlası da 57,06 milyar dolar oldu.

Artış beklentilerine karşın ithalat ve ihracatın azalış kaydetmesi, Çin'in dış ticaretindeki bozulmayı teyit ederken, bu durum pay piyasalarını olumsuz etkiledi. Veriler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 2.550 puanın altına inerken, kapanışa yakın yüzde 0,8 azalarak 2.534,93 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 35.735,62 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düşüşle 26.240,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 kayıpla 2.064,52 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:00
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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