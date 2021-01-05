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Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:34:19 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları kaynaklı endişelerle karışık bir seyir izlendi.

Dünya genelinde artan Kovid-19 vaka sayısının neden olduğu endişelerle birçok ülkede tedbirler yeniden sıkılaştırılırken, Japon Başbakanı Yoshihide Suga da Tokyo ve çevresi için olağanüstü hal ilanına perşembe günü karar verileceğini bildirdi.

Bu gelişmenin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalarak 27.159 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 102,9 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.524 puan sınırına ulaşarak Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, kapanışa yakın yüzde 0,6 artışla 3.520 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi de 2.985 puanla tarihi zirvesini test etmesinin ardından yüzde 1,30 artışla 2.984 puan seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 48.151 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 27.552 puanda seyrediyor.




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