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Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:11:12 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının birçok ülkede artmaya devam etmesi henüz istenen toparlanmayı yakalayamayan ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri beraberinde getirirken, teşvik beklentileri ve aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeler piyasalardaki riskleri dengeleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bu durum pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlemesine neden olurken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.268 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle günü 23.418 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 104,2 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 40.333 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.342 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 24.786 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.

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