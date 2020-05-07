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Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:22:11 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ocak ayında imzaladığı ilk faz ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yaklaşık 1-2 hafta içinde raporlayabileceğini belirterek, "Bir anlaşmaları olduğunu anlıyorlar ve umarım anlaşmayla ilgilenecekler, göreceğiz. Yapabilirler de yapmayabilirler de... Bunu öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere yönelik birçok ülkenin normalleşme adımları attığı son dönemde, yeniden ticarete ilişkin belirsizliklerin gündeme gelmesi Asya borsalarında volatilitenin artmasına yol açtı.

4 günlük tatilin ardından işleme açılan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yenin dolar karşısında zayıflamasının ihracatçı şirket hisselerini desteklemesiyle günü yüzde 0,3 artışla 19.675 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 106,2 seviyelerinde hareket ediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalarak 2.872 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 31.485 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 azalışla 23.969 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 1.929 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.



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