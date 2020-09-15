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Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:10:51 -
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Çin'de geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlanabileceği haberleri Asya tarafında pay piyasalarını destekledi.

Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ise Nikkei 225 endeksinin negatif ayrışmasına neden oldu. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 düşüşle 23.434 puan oldu. Dün sert düşen dolar/yen paritesi ise bugün yüzde 0,1 değer kaybederek 105,6 seviyelerine geriledi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ağustosta perakende satışlar yıllık bazda yüzde 0,5 ile salgından bu yana ilk kez artışa işaret etti. Bu dönemde sanayi üretimi de yüzde 5,6 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Verilerin ardından Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazanarak 3.290 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 38.849 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 24.739 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.441 puanda seyrediyor.


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