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Ekonomi

Asya borsaları hızlı geriledi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:21:02 -
Asya borsaları hızlı geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişle artan ikinci dalga endişeleri ve makroekonomik verilerin beklentilerinin altında kalmasının oluşturduğu tedirginlikle pay piyasalarında düşüşler görüldü.

Çin'in Pekin kentinde son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülürken, yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alındı ve tüm kentte virüs kontrol önlemleri yeniden uygulanmaya başlandı.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan sanayi üretim verisi mayısta yıllık yüzde 4,4 artarak yüzde 5'in üzerinde olan beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,5 gerileyerek 21.531 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 107,4 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 düşüşle 33.083 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 kayıpla 23.758 puan seviyesinde bulunurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 2.890 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,8 azalışla 2.031 puandan günü tamamladı.

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