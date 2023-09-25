Asya borsaları: Çin ülkesi resmen negatif etki yaptı! Bölgeden gelen ekonomik verileri takip ediyor! Dev kriz endişesi
Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların bu hafta bölge genelindeki enflasyon verilerini takip etmesiyle karışık durumda. Bölgeye ulaşan veriler tek tek kontrol ediliyor. Son dönemlerde krizi yönelik endişeler piyasaları tedirgin etti.
Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların bu hafta bölge genelindeki enflasyon verilerini takip etmesiyle karışık durumda.
Singapur ve Avustralya'nın bu hafta ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklaması beklenirken, Japonya'nın Tokyo bölgesine ilişkin enflasyon verilerini açıklayacağı belirtiliyor. Başkent bölgesinin enflasyon verileri ülke çapındaki eğilimlerin öncü göstergesi olarak görülüyor.
Avustralya'da S&P/ASX 200 vadeli kontratları haftaya yüzde 0,29 düştü.
Buna karşılık, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,66, Topix ise yüzde 0,45 artışla geçen haftaki kayıplarından toparlandı.
Güney Kore'de Kospi yüzde 0,28, Kosdaq ise yüzde 1,34 kayıpla önceki haftanın kayıplarını sürdürdü.
Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,65 oranında değer kaybederken, Çin ana kara piyasaları da negatif bölgede yer aldı. Gösterge CSI 300 yüzde 0,33 kayıp yaşadı.
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