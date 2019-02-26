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Asya borsaları, Çin hariç geriledi

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin fiyatlanmaya devam ettiği Çin'de, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 artarak 8 ayın en yüksek seviyesi olan 2.995,68 puanı gördü.

26 Şubat 2019 Salı 10:01
Asya borsaları, Çin hariç geriledi

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin fiyatlanmaya devam ettiği Çin'de, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 artarak 8 ayın en yüksek seviyesi olan 2.995,68 puanı gördü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 37 azalışla 21.449.39 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 kayıpla 2.226,60 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,62 değer kaybıyla 35.988,62 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,69 azalışla 28.763,63 puanda seyrediyor.

Analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunuma odaklandığını belirtti. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin katılacakları toplantının piyasalar tarafından izleneceğini belirten analistler ECB'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) ile ilgili söylemlerin de takip edileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:01
  1. Asya borsaları
  2. Piyasalar

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