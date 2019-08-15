İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD yetkililerinin, eylülden itibaren Çin'e uygulamaya karar verdiği bazı ek gümrük tarifelerini aralık ayına ertelediğini açıklaması piyasalar tarafından pozitif karşılandı. Bununla birlikte küresel gelişmeler sonrası resesyon endişelerinin artması piyasalarda satış baskısına neden oldu. Gelişmeler sonrası Asya borsaları da karışık seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 1,21'lik düşüşle 20.405,65 puandan günü tamamladı.

Güvenli liman alımlarıyla yene olan talebin artması sonrası dolar/yen paritesi, analistlerin kritik destek seviyesi olarak nitelendirdiği 106'nın altını görürken, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 106,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 2.815 puanı ve en düşük 2.756 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,09 yükselerek 2.811,43 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 25.384,18 puanda bulunurken, Hindistan ve Güney Kore piyasalarında tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.