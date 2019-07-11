0553 313 94 23

Asya borsaları

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:13
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirim sinyalinin ardından pozitif seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,51 artışla 21.643,53 puandan tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 2.916,82 puanda bulunuyor. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,43 değer kaybederek 107,99 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,49 yükselişle 38.747,54 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,71 kazançla 28.403,66 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,06 artışla 2.080,58 puanda seyrediyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:13
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eminevim yeni evlenenler için teslimatları öne çekti
    1. Eminevim yeni evlenenler için..
    2. Ölen yavrusunun başından ayrılamadı,..
    3. Pakistan’da tren kazası: En az 11 ölü
    4. Elektrikte kurulu güç ilk 5 ayda yüzde..
    5. İlçe Ekonomisine 6 milyonluk katkı..
    6. Çocuklara çok fazla oyuncak almak..
    7. Türkiye Srebrenitsa'yı unutmadı!..
    8. 13 yaşındaki Denizlili boksör Türkiye..
    9. Türk-Japon dostluğu beyaz perdede
    10. Sultaniye üzümde entegre tesis için..
    11. (Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü..
    12. Afrin’de patlama: 5 ölü
    13. Iris Annabel Goldsmith kimdir?..
    14. Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı
    15. Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine..
    16. Gümüşhane’de araç dereye uçtu: 1 ölü
    17. Yenidoğan Camii yenilendi
    18. Obezite Merkezi Adanalıları..
    19. AYM, Sağlar'ın başvurusunu kabul..
    20. Başkan Yavaş, Maltepe Pazarı esnafıyla..
    21. İzmir dünya sahnesinde
    22. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    23. Afrin'de patlama! Ölüler var
    24. Boğulma tehlikesi geçiren düzensiz..
    25. ASEAN savunma bakanları Tayland'da..
    26. KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay..
    27. Türk kirazı Çin seddini aştı
    28. (Özel) İstanbul’da trafikte..
    29. "Ya AB gerekli adımları atmalı ya da..
    30. Akşehir’de çocuklar tiyatroya doydu
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!