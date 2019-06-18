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Asya borsaları

18 Haziran 2019 Salı 10:10
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin endişeler gündemdeki sıcaklığını korurken, bu hafta faiz kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantıları öncesi yatırımcıların "bekle-gör" moduna geçtiği görülüyor.

Öte yandan, piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin endişeler gündemdeki sıcaklığını korurken, ay sonunda Japonya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD ile Çin'in ticaret konusunda anlaşma sağlayabileceğine ilişkin beklentiler de düşük seviyede bulunuyor.

Gelişmelerin etkisiyle veri gündeminin zayıf olduğu Asya borsalarında, karışık bir seyrin hakim olduğu gözleniyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.874-2.898 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,79 azalarak 2.887,62 puan oldu.

Güvenli liman alımlarıyla güçlenen yenin ihracatçı şirket hisseleri üzerinde satış baskısı yaratmasının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,72 gerileyerek günü 20.972,71 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,27 değer kaybederek 108,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,34 artışla 39.094,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,29 yükselişle 27.577,22 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,38 primle 2.098,71 puanda seyrediyor.



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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:10
  1. Asya borsaları
  2. yurt içi piyasalar

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