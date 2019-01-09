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Asya borsaları

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:14
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Görüşmelerin üçüncü gününe girilirken, tarafların anlaşmaya yönelik pozitif tutum sergilediği belirtiliyor.

Söz konusu gelişmenin risk iştahını artırmasıyla Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yükselişine devam etti ve günü yüzde 1,1 artışla 20.427,06 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 108,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.574,41 puanla son 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,7 primle 2.545,13 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 kazançla 2.064,71 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 36.135,40 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükselişle 26.408,37 puanda seyrediyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:14
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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