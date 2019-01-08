Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Yatırımcılar, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin sonucuna odaklanırken, bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yapması beklenen açıklamalar yakından takip edilecek.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi bugün 2.520-2.532 puan dar bandında hareket ederken, kapanışa yakın yüzde 0,3 azalışla 2.525,70 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi ile günü yüzde 0,8 artışla 20.204,04 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 108,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 35.866,66 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 25.852,92 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.025,27 puanda seyrediyor.







