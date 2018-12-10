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Asya borsaları

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:41
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Ticaret savaşında anlaşma zemini aranan süreçte Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD'nin soruşturmasına istinaden Kanada'da tutuklanmasının, Asya borsaları üzerindeki negatif etkisi devam ediyor.

Öte yandan, Japonya'da da 3'üncü çeyrek GSYH verisinin beklentilerin çok altında kalarak yıllık yüzde 2,5 daralmaya işaret etmesi de piyasalardaki negatif seyri destekledi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.576,24 puanla son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,6 azalışla 2.590,0 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.169,96 puanla 29 Ekim'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, günü de yüzde 2,1'lik kayıpla 21.219,50 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 112,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 düşüşle 35.154,33 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 azalışla 2.052,35 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kayıpla 25.731,48 puanda seyrediyor.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:41
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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