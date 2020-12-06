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Teknoloji Asus'un yeni katlanabilir bilgisayarı Zenbook Flip 13 tanıtıldı
Teknoloji

Asus'un yeni katlanabilir bilgisayarı Zenbook Flip 13 tanıtıldı

ASUS, katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı Zenbook Flip 13'ü duyurdu. Tablet olarak da kullanılabilen bilgisayarın, yeni ekran, ses, yazılım ve ağ bağlantısı teknolojileri ile güçlendirildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 04:00:00 -
Asus'un yeni katlanabilir bilgisayarı Zenbook Flip 13 tanıtıldı

ASUS, 11. Nesil Intel Core işlemcilere sahip katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı Zenbook Flip 13'ü tanıttı. Gerektiğinde tablet olarak da kullanılabilen bilgisayarın yeni ekran, ses, yazılım ve ağ bağlantısı teknolojileri ile güçlendirildiği belirtildi.

Yeni teknolojilerle donatılmış dizüstü bilgisayarla ilgili şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu yılki dizüstü bilgisayarlarımız, son teknolojiyi, kullanıcıların parmaklarının ucuna getirerek onlar için yeni deneyimler sunuyor. Yeni 11.Nesil cihazlar en yeni ekran, ses, yazılım ve ağ bağlantısı teknolojileri ile güçlendirildi. Bu sayede inanılmaz yenilikler sunarak kullanıcıların cihazlarıyla ilişki kurma şeklini değiştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zenbook Flip 13 neler sunuyor?

13,9 mm inceliğinde ve 1,3 kg hafifliğinde olduğu belirtilen Zenbook Flip 13'ün dayanıklı ve hassas tasarımlı bir yapıya sahip olduğu belirtildi. 360° katlanabilen ErgoLift menteşesinin, dizüstü bilgisayarın tablet, stand ve çadır modlarında veya bunların arasındaki herhangi bir konumda kullanılmasına olanak tanıdığı aktarıldı.

Tek bir şarjla 14 saat kullanılabilen yeni bilgisayarın 65 watt şarj adaptörü ile hızlı şarjı desteklediği ve kullanıcılara diğer standart USB-C veya USB-C Power Delivery şarj cihazlarından yararlanma imkanı sunduğu bildirildi.

Yeni bilgisayar ile ilgili paylaşılan diğer özellikler arasında, NanoEdge FHD dokunmatik ekran, yüksek seviye performans için Intel Iris Xe grafikler, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı gibi özellikler yer aldı.

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