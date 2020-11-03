ASUS yeni ekran kartlarını duyurdu
ASUS, EK işbirliğiyle geliştirdiği sıvı soğutma özelliğine sahip olan yeni GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarını duyurdu.
Dev teknoloji üreticisi ASUS, EK işbirliğiyle geliştirdiği sıvı soğutma özelliğine sahip olan RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070 modellerinin yer aldığı yeni GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarını duyurdu.
Seri, ön yüklü su bloklarıyla birlikte gelecek. Ayrıca özel olarak tasarlanmış, ASUS'un Auto Extreme teknolojisini kullanan PCB'ye sahip olacak. Tüm bunlarla birlikte yeni ekran kartlarında entegre edilmiş adresli D-RGB Auro Sync LED'ler de bulunacak.
Şirket, yeni GeForce RTX 3000 serisinin Kasım ayı ortalarında satışa sunulacağını açıkladı. Serinin satış fiyatı ise henüz henüz bilinmiyor.