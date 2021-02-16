Asus 6'ncı kez listede

ASUS, altıncı kez Fortune'un Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesinde yer aldığını duyurdu. Bilgisayar kategorisinde kalıcı bir yer edinen ASUS, büyük takdir toplayan ürün kalitesi ve hizmetlerinin yanı sıra yenilikçiliği ve finansal yapısı sayesinde de bu dereceyi almaya hak kazandı. ASUS'un dünyanın en beğenilen yenilikçi lider teknoloji şirketi olmayı hedeflediğini belirten ASUS Başkanı Jonney Shih, "Fortune'dan bu prestijli unvanı altıncı kez almaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın En Beğenilen Şirketleri arasında yer almak, ASUS'un bu hedefe ulaşmak için dönüşmeye ve gelişmeye devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Fortune'un Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesini belirlemek için yaptığı anket dokuz farklı kriter içeriyor. Bunlar arasında yatırım değeri, yönetim ve ürün kalitesi, sosyal sorumluluk ve yetenekli kişilere çekici gelme de yer alıyor. ASUS bu kategorilerde elde ettiği güçlü sonuçların yanı sıra 2020'de başka büyük başarılara da ulaştı. Laptop Mag[1] tarafından 2020'nin En İyi Dizüstü Bilgisayar Markası seçilen ASUS, Asya'nın Sosyal Sorumluluk Alanında En İyi Şirketi[2] unvanını almasının yanı sıra 50'den fazla prestijli tasarım ödülüne de layık görüldü. Tüm bunlar ASUS markasına ve ürünlerine sektör liderlerinin ve tüketicilerin gösterdiği güven ve beğeniyi ispatlıyor.

ASUS, İnanılmazın Peşinde sloganına bağlı kalarak her yerde insanlara yarar sağlayan inanılmaz yenilikçi teknolojiler sunmayı hedefliyor. ASUS son dönemde yapay zeka, akıllı tıp ve akıllı üretim alanlarında önemli aşamalar kaydetti. ASUS, yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarında elde ettiği gelişmelerden akıllı tıp uygulamaları, büyük veri analiziyle tıbbı tedavi kalitesinin artırılması ve kişiye özel hassas ilaç geliştirilmesi gibi konularda yararlanıyor. ASUS ayrıca yapay zeka teknolojisini kullanarak üretim süreçlerinin verimini de artırıyor.

2021'e güçlü bir başlangıç yapan ASUS, CES 2021'de çığır açıcı yeni ürün serilerini duyurdu. ASUS ayrıca dizüstü bilgisayarlar, ekranlar, akıllı telefonlar, anakartlar, ekran kartları, mini PC'ler ve oyun aksesuarları gibi ürün kategorilerinde 16 adet CES İnovasyon Ödülü kazandı. Fortune'un Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesinde yer alarak yılın başında önemli bir unvan kazanan ASUS, herkesin en yaygın, içten ve neşeli akıllı yaşamlar sürebilmesi için inanılmaz yeniliklerin peşinde koşma kararlılığını ortaya koydu.