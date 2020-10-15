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Aktüel Asurilerden İsveç'e "PKK'nın, Hristiyanlara yönelik saldırılarına sessiz kaldığı" eleştirisi
Aktüel

Asurilerden İsveç'e "PKK'nın, Hristiyanlara yönelik saldırılarına sessiz kaldığı" eleştirisi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:22:04 -
Asurilerden İsveç'e "PKK'nın, Hristiyanlara yönelik saldırılarına sessiz kaldığı" eleştirisi

ANKARA (AA) - İsveç Asuri Federasyonu, "İsveç, hiçbir zaman Kürt grupların, Asurilere ve diğer gruplara yönelik saldırılarını kınamadı ya da açıklama yapmadı." ifadesini kullandı.

Federasyonun yayın organı Hujada'da "Editör Kadrosu" imzasıyla yayımlanan yazıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsveçli mevkidaşı Ann Linde arasında yaşanan terör örgütü PKK'nın Suriye'de başka etnik gruplara yönelik kurduğu baskıya ilişkin konuşmaya yer verildi.

Çavuşoğlu'nun Linde'ye, YPG/PKK ve SDG unsurlarının saldırılarına maruz kalan Suriyeli Asuri ve diğer Hıristiyan azınlıkları dinlemesi çağrısının hatırlatıldığı yazıda, "Çavuşoğlu, İsveç'in PKK ve uzantısı YPG'nin sistematik saldırılarına maruz kalan Asurileri dinlememesini eleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Asurilerin, PKK bağlantılı grupların saldırılarını uzun yıllardır belgelediğine değinilen yazıda, bu konuda Avrupa Asuri Konfederasyonunun 2017'de rapor hazırladığı, buna rağmen PKK ile bağlantılı grupların yeni ihlaller gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yazıda, "İsveç, hiçbir zaman Kürt grupların, Asurilere ve diğer gruplara yönelik saldırılarını kınamadı ya da açıklama yapmadı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çavuşoğlu, Linde'ye salı günü yaptığı basın toplantısında, İsveç'in Suriyeli Arami, Asuriler gibi Hıristiyan azınlıkları dinlemesi ve PKK, YPG ve SDG'nin onlara neler yaptığını öğrenmesi gerektiğini aktarmıştı.

- Terör örgütleri, Suriye'de Hıristiyanların mallarına el koydu

PKK ile ilişkili gruplar, "Suriye'de DEAŞ'la savaştığı" iddiasıyla Batı'dan destek görürken, Hıristiyan gruplar PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde çeşitli baskılara maruz kaldı.

Birçok Hıristiyan grup ile PKK'ya destek vermeyen Arap ve Kürtlerin yerlerinden olduğunu açıklayan Suriyeli Hıristiyan örgütleri, okul, kilise, ev ve iş yeri gibi Hıristiyanlara ait mülklere YPG/PKK tarafından el konduğunu açıkladı.

İsveç Asuri Federasyonu, 2019'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkedeki sol partileri eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ezilenlerin yanında durduğunu iddia ediyor. Asuri ve Süryanilere, Yezidilere yapılanlar konusunda sessiz kalmaları şaşırtıcı. Süryaniler, Yezidiler ve diğer yerli halkları öldürdükleri, saldırdıkları ve baskı yaptıkları zaman PKK ve YPG'yi kınadıklarını duymadık."

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