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Kadın - Aile Aşure tarifi | Aşure malzemeleri | Aşure de kaç çeşit malzeme var?
Kadın - Aile

Aşure tarifi | Aşure malzemeleri | Aşure de kaç çeşit malzeme var?

Aşureye susam koyulur mu? Muharrem ayının 10. Günü aşure günü idrak ediliyor. Bu sene aşure günü 18 Ağustos’a denk geldi. Aşure yapmak isteyenler ise hangi malzemelerin gerekli olduğuna, aşure için nelerin alınması gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, aşure nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 12:35:00 -
Aşure tarifi | Aşure malzemeleri | Aşure de kaç çeşit malzeme var?

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü idrak ediliyor. Aşure yapacak olanlar ise hangi malzemelere ihtiyaçları olduğunu araştırıyor. Aşure genel olarak buğday, nohut, fasulye, kayısı, incir, kuru üzüm gibi malzemelerle hazırlanıyor. Arzu edenler kuş üzümü, kuru dut, portakal kabuğu gibi malzemeler kullanabilir. Süsleme aşamasında ise nar ve tavada kavurduğunuz susamı da ekleyebilirsiniz. İşte, tam kıvamında leziz aşure tarifi:

Aşure tarifi | Aşure malzemeleri

Malzemeler:

  • 1 kilo aşurelik buğday
  • 2 su bardağı kuru fasulye
  • 2 su bardağı nohut
  • 2 su bardağı kuru kayısı
  • 2 su bardağı kuru incir
  • 2,5 su bardağı kuru üzüm
  • 5 yemek kaşığı pirinç
  • 1 çay bardağı kuş üzümü
  • 6 su bardağı şeker
  • 1 adet portakalın rendesi
  • 2 su bardağı süt
  • 5 litre su

Üzeri için:

  • Nar
  • Tarçın
  • Ceviz
  • Badem
  • Kavrulmuş susam

Aşure de kaç çeşit malzeme var?

Aşure yapmadan bir gece önce buğdayı, nohutları ve fasulyeyi ayrı ayrı suya koyun.

Ertesi gün sabah yani en az 8 saat sonra buğdayı, fasulyeyi ve nohudu yıkayıp ayrı ayrı tencere yerde haşlayın.

Tarifte yer alan 5 litre su ilk aşamada buğday haşlanırken tencereye ilave edin.

5 yemek kaşığı pirinç de ayrı bir tencerede haşlayın.

Buğday yumuşadığında tencereye süzülen nohut, fasulye ve pirinç ilave edin.

Aşure biraz kaynadıktan sonra tencereye küp küp doğradığınız kayısı, incir ve rendelediğiniz portakal kabuğunu ilave edin.

Ardından tencereye şeker ve süt ekleyin.

Aşure suyunu çektikçe göz kararı su ekleyebilirisiniz.

Aşure pişirilip kenara alındığında bir süre suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edin.

Aşure sıcakken kaselere boşaltın.

Tatlınız ılınınca üzerini süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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