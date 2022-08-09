‘Aşure tadında Türkiye özlemimizdir’

YENİ AKİT ANKARA

Genel Başkan Çelikus sözlerine şu şekilde devam etti: “Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, Ramazan ayının ardından en faziletli ay olarak bilinmektedir. Bu kutsal ayın 10. günü Aşure Günü'dür. Muharrem ayı, aşure ayıdır. Muharrem ayı aynı zamanda Hz.Peygamber efendimizin torunu Hz.Hüseyin efendimizin ve çoğu Ehl-i Beyt mensuplarının hak ve adalet uğruna Kerbela’da şehit edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının ayıdır. Yeni Kerbelalar yaşamamak için bizi biz yapan mukaddes değerlerimiz etrafında kenetlenip kalplerimizi birleştirelim. Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir. Tıpkı aşure ayında bir araya gelen farklı nimetlerin aynı ortak tada katkı sağlaması gibi, biz de farklılıklarımızla birlikte ortak bir hedefte buluşmalıyız. Bereketin arttığı, birlik ve beraberliğin daim olduğu, kardeşliğin pekiştiği ve paylaşmanın değerinin gün yüzüne çıktığı Muharrem Ayını ve Aşure Gününü kutlar Kerbela şehitlerimize Allahtan rahmet dilerim. ”