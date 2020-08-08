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İSLAM

Aşure ne zaman? Aşure günü hangi güne denk geliyor? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?

Aşure ne zaman? Muharrem Ayı ne zaman girecek? Hicri yılbaşı olarak kabul edilen ve Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Muharrem ayı Allah’ın rızasını ve rahmetini kazanmak için önemli görülen ayların başında gelmekte. Muharrem ayın tutulan oruç, Ramazan ayından sonra tutulan oruçtan sonra en faziletli oruç olarak bilinmekte. Peki Aşure ne zaman? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:28:00 - 2020-08-08 15:29:12
Aşure ne zaman? Aşure günü hangi güne denk geliyor? Muharrem Ayı ne zaman başlıyor?

 

Tövbe kapıların sonuna kadar açık olduğu aylardan biridin Muharrem ayı. Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos Perşembe günü idrak edilirken, Aşure günü olan Muharram ayının 10. Günü ise 29 Ağustos’a denk gelmekte. İçerisinde aşure gününü de barındıran Muharrem ayı, Diyanet takvimine göre ne zaman idrak edileceği merak edilmekte. Hac ibadetinin ve Kurban Bayramı'nın da içinde bulunduğu Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelmekte. Muharrem ayı Kur’a-ı Kerim’de övülen aylardan biridir. Muharrem ayı aynı zamanda haram aylar arasında yer almakta. Haram aylar olarak bilenen aylar ise Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarıdır. Muharrem ayı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.v) Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günün başlangıcı olarak Hicri Yılbaşı olarak kabul edilmekte. Bu yıl Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü kutlanmaya başlayacaktır.

 

 

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