Aşure nasıl yapılır? Aşureye kaç çeşit malzeme alınır? Aşure malzemeleri tam ölçülü:
Muharrem ayı yaklaşırken pek çok kişi aşurenin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, aşure için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü aşure tarifi:
2022 yılında aşure günü 8 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Aşure günü yaklaşırken pek çok kişi 'Aşure nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Aşureye kaç çeşit malzeme alınır? Aşure malzemeleri tam ölçülü:
Malzemeler:
- 1 kilo aşurelik buğday
- 2 su bardağı kuru fasulye
- 2 su bardağı nohut
- 2 su bardağı kuru kayısı
- 2 su bardağı kuru incir
- 2,5 su bardağı kuru üzüm
- 5 yemek kaşığı pirinç
- 1 çay bardağı kuş üzümü
- 6 su bardağı şeker
- 1 adet portakalın rendesi
- 2 su bardağı süt
- 5 litre su
Üzeri için:
- Nar
- Tarçın
- Ceviz
- Badem
- Kavrulmuş susam
Aşure nasıl yapılır?
Aşure yapmadan bir gece önce buğdayı, nohutları ve fasulyeyi ayrı ayrı suya koyun.
Ertesi gün sabah yani en az 8 saat sonra buğdayı, fasulyeyi ve nohudu yıkayıp ayrı ayrı tencere yerde haşlayın.
Tarifte yer alan 5 litre su ilk aşamada buğday haşlanırken tencereye ilave edin.
5 yemek kaşığı pirinç de ayrı bir tencerede haşlayın.
Buğday yumuşadığında tencereye süzülen nohut, fasulye ve pirinç ilave edin.
Aşure biraz kaynadıktan sonra tencereye küp küp doğradığınız kayısı, incir ve rendelediğiniz portakal kabuğunu ilave edin.
Ardından tencereye şeker ve süt ekleyin.
Aşure suyunu çektikçe göz kararı su ekleyebilirisiniz.
Aşure pişirilip kenara alındığında bir süre suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edin.
Aşure sıcakken kaselere boşaltın.
Tatlınız ılınınca üzerini süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.