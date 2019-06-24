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Aşure Günü ne zaman?

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Her yıl Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimi içerisinde yerini almıştı. Peki 2019 aşure günü ne zaman?

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:35
Aşure Günü ne zaman?

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Her yıl Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimi içerisinde yerini almıştı. Peki 2019 aşure günü ne zaman?

Aşure günü ne zaman? 

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü bu sene 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

Aşure günü ne yapılmalı?

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” buyurmuştur.


Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi; bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir.

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:35
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