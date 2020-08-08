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İSLAM

Aşure günü ne zaman 2020

Aşure ayın kaçına denk geliyor? Kurban bayramının ardından milyonlarca kişi muharrem ayının ne zaman başlayacağını, bu sene aşure gününün hangi güne denk geleceğini araştırmaya başladı. Aşure gününü sabırsızlıkla bekleyenler “Muharrem ayı ne zaman başlıyor” , “Aşure günün ayın kaçında” , “Aşure ayının faziletleri” , “Muharrem ayının faziletleri” konularını araştırıyor. İşte, bu sene aşure ayının denk geldiği gün.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:56:00 -
Aşure günü ne zaman 2020

Muharrem ayı hicri yılbaşıdır. Milyonlarca kişi muharrem ayının ne zaman başlayacağını ve aşure gününün ağustos ayının kaçına denk geldiğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Aşure günü ne zaman 2020

Aşure ayı muharrem ayının 10. Gününe denk geliyor. Bu sene muharrem ayı 20 Ağustos’ta başlayacak. Aşure günü ise 29 Ağustos Cumartesi gününde idrak edilecek.

Muharrem ayının faziletleri nelerdir?

Pek çok kişi muharrem ayının önemi ve faziletini merak ediyor. Muharrem’in anlamı hürmet edilendir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) muharrem ayını Allah’ın ayı diye belirtmiştir. Bu sebeple muharrem ayı bolluk, bereket ayı olarak nitelendirilir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) bir hadisinde “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır” buyurmuştur.  

 

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