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İSLAM Aşure ayı bitti mi? Muharrem ayından sonra hangi ay başlayacak?
İSLAM

Aşure ayı bitti mi? Muharrem ayından sonra hangi ay başlayacak?

Hicri yılbaşı muharrem ayı 30 Temmuz'da başladı. Pek çok kişi ise muharrem ayının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, aşure ayı ne zaman bitecek 2022? Muharrem ayı bitince hangi ay başlıyor?

Yeniakit Publisher
2022-08-23 21:50:00 -
Aşure ayı bitti mi? Muharrem ayından sonra hangi ay başlayacak?

Hicri yılbaşı muharrem ayı 30 Temmuz'da başladı. Vatandaşlar ise aşure ayının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, muharrem ayı ne zaman son?

Aşure ayı bitti mi? Muharrem ayından sonra hangi ay başlayacak?

Muharrem ayı 30 Temmuz 2022'de başladı. Muharrem ayının 10.günü yani aşure günü ise 8 Ağustos Pazartesi günü idrak edildi. Muharrem ayı 27 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. 28 Ağustos Pazar günü ise safer ayı başlayacak. Safer ayı ise 26 Eylül’de sona erecek.

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