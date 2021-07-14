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Yaşam Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti
Yaşam

Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi tuvaletinde beylik tabancısı ile intihar etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 23:49:00 -
Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay, tatil amacıyla geldiği Antalya’da hastane tuvaletinde intilar etti.

Hastane tuvaletinde intihar

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi 1. kat poliklinikler tuvaletinde meydana geldi. Görev yaptığı Siirt’ten tatil için Antalya’ya gelen Adem K. (29), henüz belirlenemeyen bir nedenle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tuvaletinde beylik tabancasıyla başına ateş etti.

Silah sesini duydular

 

Silah sesi üzerine tuvalet giren bir hasta yakını Adem K’yı kanlar içinde yerde gördü. Güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Adem K’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem K’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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