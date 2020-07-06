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Teknoloji

Astronotun paylaştığı fotoğraftaki detay tepki çekti

SpaceX’in Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürdüğü ilk astronotlardan Doug Hurley’nin paylaştığı bir fotoğraf, tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:37:00 -
Astronotun paylaştığı fotoğraftaki detay tepki çekti

SpaceX’in Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürdüğü ilk astronotlardan Doug Hurley’nin Twitter hesabından “Yörüngedeki gecelerde bu manzarayı görmekten asla sıkılmam” açıklamasıyla paylaştığı fotoğraf, tepki çekti.

Independent'in haberine göre; yıldızların neden görünmediğini soran komplo teorisyenleri, fotoğrafın bir photoshop ürünü olduğunu ve astronotun takipçilerine yalan söylediğini öne sürdü.

Yıldızlar nerede?

Somag News’in aktardığına göre söz konusu fotoğrafta yıldızların görünmemesinin aslında basit bir sebebi var.

İnsan gözleri gelişmiş biyolojik sistemler olduğu için geceleri yüksek ışıklı ortamlarda bile bazı parlak yıldızları ayırt edebiliyor. Fakat kameralar, görüntüleme tekniği açısından gözden çok daha ilkel sistemler. Bu nedenle gece parlak bir nesnenin varlığı, kameraların yıldızları görüntülemesine engel oluyor.

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