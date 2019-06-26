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Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklediği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından gerçekleştirilen “Astronomi Modelleri ile Öğretmen Eğitimi 2” başlıklı projenin açılışı yapıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:39
Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklediği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından gerçekleştirilen “Astronomi Modelleri ile Öğretmen Eğitimi 2” başlıklı projenin açılışı yapıldı.


“Astronomi Modelleri İle Öğrenme Eğitimi” isimli projeye 540 katılımcı başvurdu. Proje kapsamındaki kriterler doğrultusunda,ağırlıklı fen bilimleri öğretmenlerinden oluşan 40 öğretim elemanı seçildi. Toplam 20 etkinlikten oluşacak proje, ilköğretim 3’üncü sınıftan 8’inci kadar olan temel astronomi konularının kapsama özelliğiyle, katılımcıların bu alandaki eksiklerin giderecek bir paket program özelliği taşıyor.


Programda konuşan OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, “Astronomi en çok ilgi görmesine rağmen kavramların,bilgilerin aktarılmasında çok büyük problemler ortaya çıkmıştır. Bu projemizin temel amacı astronomi konularının öğretimi için gözlem, oyun ve birçok etkileşimli faaliyetler ile birlikte bu alanda basit modelleri siz öğretim elamanlarına öğretmek” dedi.



“Türkiye’nin ilk planetaryumunu(sanal gökyüzü) ve Karadeniz’in ilk gözlemevini kurduk”


Astronomi alanındaki projelerinden bahseden Kalkan, “ Karadeniz’in ilk gözlemevini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yaptığımız çalışmalar doğrultusunda kurduk. Bunların dışında Türkiye’nin ilk planetaryumunu(sanal gökyüzü)üniversitede öğrencilerle birlikte yapmayı başardık” diye konuştu.



“Bu tür projelerin üretilmesi çok önemli”


Projeden duyduğu heyecanı dile getiren OMÜ Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Seher Balcı Çelik ise, “Bizim zamanımızda astronomik bilgileri elma, armut, mum ışığı gibi materyallerle öğrenebiliyorduk. Bu tür projelerin yapılması, siz değerli öğretmenlerimizin bunlara katılması hem sizler açısından hem de yetiştireceğiniz öğrenciler açısından çok önemli. Bu tür projelerin üretilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizler de, bu tür materyaller kullanarak yetiştireceğiniz öğrenciler de çok şanslı. Bu 5 gün çok verimli olacaktır” şeklinde konuştu.


“Astronomi Modelleri ile Öğretmen Eğitimi” projesi 30 Haziran’da sona erecek.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:39
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