  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AstraZeneca kullanımını durdurduk derken yere yığıldı
Dünya

AstraZeneca kullanımını durdurduk derken yere yığıldı

Danimarka'da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Astrazeneca aşısının kan pıhtılaşma sebebiyle durdurulduğunun açıklandığı basın toplantısında yere yığıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 03:19:00 - 2021-04-15 03:21:37

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile Danimarka, aşıyı kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke olmuştu.

Canlı yayında bayıldı

AstraZeneca aşısı ile ilgili kararın açıklandığı canlı yayında Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen bayıldı. Çevrede bulunanlar Erichsen’in yardımına koşarken, Erichsen bir süre sonra kendisine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı.

Tedbir amaçlı acil servise kaldırıldı

Erichsen’in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilerken, tedbir amaçlı acil servise kaldırıldığı açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray’da hangi futbolcu korona oldu?
Spor

Galatasaray’da hangi futbolcu korona oldu?

Hangi futbolcu koronaya yakalandı. Galatasaray bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek ç..
Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı!
Gündem

Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı! "Darbe olmasa dış müdahale olacaktı"

Emekli Tuğamiral Ergun Mengi, darbe imalı bildiriyi emekli Koramiral Işık Biren'in tavsiyesiyle yazdığını söyledi. Işık Biren 12 Eylül darbe..
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Gündem

Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce'nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay